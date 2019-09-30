شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. حاكم الفجيرة يستقبل أربعة أطفال أيتام مواطنين تحقيقا لأمنيتهم بمصافحته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ حمد بن محمد الشرقى عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، حرص دولة الإمارات على تلبية احتياجات الأيتام وتقديم العناية المستمرة لهم في جميع المجالات، بما يضمن توفير كل سبل النجاح لهم في حياتهم العملية، وأخذ دورهم في بناء وطنهم والتفاعل الخلاق مع مجتمعهم.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، أشار إلى أن الإمارات تفخر بأن العمل الخيرى جزء أصيل في الثقافة الإماراتية، منوهاً إلى ما أنجزته القيادة للدولة فى مجال رعاية الأيتام، من مؤسسات رعاية وقوانين تشريعية داعمة.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ حمد بن محمد الشرقى عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، صباح اليوم، في قصره بالرميلة، أربعة من الأطفال الأيتام المواطنين المسجلين فى مركز هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تحقيقاً لأمنيتهم باللقاء معه ومصافحته.

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وتبادل حاكم الفجيرة الحديث مع الأطفال عبدالله إبراهيم حسن 9 سنوات، ومحمد إبراهيم حسن 8 سنوات، وزينب إبراهيم حسن 8 سنوات، ومايد إبراهيم حسن 7 سنوات، حيث اطمأن سموه على أحوالهم واحتياجاتهم، واستمع إلى أمنياتهم ومتطلباتهم.

وكرم حاكم الفجيرة، الأطفال الأربعة، وتقبل منهم هدية تذكارية، شاكرين له استقباله ورعايته الكريمة.

حضر اللقاء سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميرى فى الفجيرة.