مقتل وإصابة العشرات من "الحوثيين" بتجدد معارك في الحديدة اليمنية

مراد العريفي/ الخليج 365

قال مصدر عسكري في القوات الموالية للقوات الحكومية، اليوم الاثنين، إن العشرات من مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) قُتلوا خلال الساعات الماضية بمعارك بين الجانبين في محافظة الحديدة، غربي البلاد.

وذكر المتحدث الإعلامي باسم قوات العمالقة مأمون المجهمي للأناضول، إن المعارك اندلعت عقب هجمات مكثفة شنها الحوثيون في مناطق الجبلية والدريهمي وحيس والتحيتا جنوبي الحديدة.

وأوضح بأن الحوثيين استخدموا المدافع والأسلحة الثقيلة في الهجوم، وحاولوا بقوة التقدم إلى مناطق سيطرة القوات الحكومية، إلا إن الأخيرة تصدت للهجوم.

وأشار إلى ان القوات الحكومية ملتزمة بالتهدئة التي توصلت لها الأطراف في اتفاق السويد أواخر العام الماضي.

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ووفق المجهمي فإن العشرات من الحوثيين سقطوا قتلى وجرحى في المعارك، دون أن يورد حصيلة محددة، بينما لم يصدر عن الحوثيين أي تعليق حول المعارك.

وينص اتفاق السويد الذي توصلت إليه الحكومة والحوثيون نهاية العام الماضي، على سحب الحوثيين قواتهم من الحديدة وموانئها، بحلول 7 يناير/ كانون الثاني الماضي، لتفادي هجوم شامل على الميناء، وتمهيدا لمفاوضات تسعى لانهاء حرب دخلت عامها الخامس.

لكن خلافات بين الطرفين بشأن تفسير بنود الاتفاق أدت إلى تأجيل تنفيذه.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة التي يدعمها التحالف العربي بقيادة السعودية والامارات ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

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