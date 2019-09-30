أربيل.. انطلاق معرض تجاري دولي بمشاركة 55 شركة تركية

أربيل (العراق)/ علي محمد/ الخليج 365

انطلقت في أربيل، مركز إقليم كردستان في شمال العراق، الإثنين، فعاليات المعرض التجاري الدولي الشامل بنسخته الثالثة عشرة، بمشاركة تركية لافتة.

وتشارك في المعرض 300 شركة من 24 دولة مختلفة، أبرزها تركيا الحاضرة من خلال 55 شركة، وأمريكا وبلدان من القارة الأوروبية والإفريقية والشرق الأوسط وآسيا.

ويشهد إقليم كردستان في شمال العراق هدوءا ونموا في وتيرة الاستثمارات الجديدة، بعد انفراج أزمة استفتاء الانفصال الذي أجراه الإقليم العام الماضي، وحلحلة المشاكل نسبيا مع الحكومة الاتحادية في بغداد.

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وقبيل افتتاح المعرض، الذي تتواصل فعالياته لـ4 أيام، قال رئيس حكومة إقليم كردستان في شمال العراق، مسرور بارزاني، إن حكومته تعمل على تفعيل القوانين الميسرة لأعمال المستثمرين في الإقليم.

وأشار إلى جهود يتبعها الإقليم بهدف تنمية اقتصاده وجعله مركزا للتجارة في المنطقة من خلال رزمة تشريعات محفزة للاستثمارات الجديدة.

وزاد: "آمل أن يكون المعرض مقدمة لاندماج التجار والمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، من داخل إقليم كردستان وخارجه".

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