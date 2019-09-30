حزب جزائري معارض يطالب بعزل رموز نظام بوتفليقة سياسيا

الجزائر / عباس ميموني / الخليج 365

رئيس حزب "جبهة العدالة والتنمية" في الجزائر (إسلامي معارض)، عبد الله جاب الله في مؤتمر صحفي:

- "من بين الأسباب التي جعلت الحزب غير معني بالاستحقاق الرئاسي القادم رغبة شخصيات محسوبة على نظام بوتفليقة الترشح"

- السماح بترشح هؤلاء رموز من نظام بوتفليقة يتعارض تماما مع رغبة "الثورة الشعبية" في تغيير جذري للنظام

انتقد رئيس حزب "جبهة العدالة والتنمية" في الجزائر (إسلامي معارض)، عبد الله جاب الله، رغبة شخصيات محسوبة على نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة الترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، داعيا إلى تطبيق "العزل السياسي" بحقهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده جاب الله، صباح الإثنين، لتقديم توضحيات بشأن مخرجات اجتماع مجلس شورى "جبهة العدالة والتنمية"، السبت الماضي.

كان حزب "جبهة العدالة والتنمية" أعلن عدم تقديم مترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وترك الباب مفتوحا أمام مواقف أخرى حسب مستجدات الساحة السياسية.

وأوضح جاب الله أن "من بين الأسباب التي جعلت الحزب غير معني بالاستحقاق الرئاسي القادم رغبة شخصيات محسوبة على نظام بوتفليقة الترشح".

ورأى المتحدث أن السماح بترشح هؤلاء يتعارض تماما مع رغبة "الثورة الشعبية" في تغيير جذري للنظام.

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وقال إن الشعب طالب "بإسقاط بوتفليقة ورحيله أوليائه جميعهم، أي كل من عمل تحت نظامه".

واستدل بالتجربة التونسية بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي سنة 2011؛ حين مُنع رموز نظامه من المشاركة في انتخابات المجلس التأسيسي.

وأعلن رئيسا الوزراء السابقين في عهد بوتفليقة، عبد المجيد تبون وعلي بن فليس، نهاية الأسبوع الماضي، عن رغبتهما الرسمية في الترشح لرئاسيات ديسمبر/ كانون الأول المقبل، إلى جانب وزراء آخرين عملوا ضمن حكومات النظام السابق.

في المقابل، أكد جاب الله أن حزبه لم يغلق الباب نهائيا بشأن الاستحقاقات المقبلة، وأنه "ترك الباب مفتوحا أمام مواقف أخرى قد تصدر مواكبة لمستجدات قد تظهر في قادم الأيام".

وأوضح في السياق أن الحزب "لن يدعم مرشحا من الأسماء الحالية التي أعلنت تقدمها للسباق الرئاسي".

واستطرد أن "جبهة العدالة والتنمية مع مبدأ المرشح التوافقي، لكنه غير موجود حاليا".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.