العاهل السعودي يشيد بإخلاص حارسه المقتول.. وبن سلمان: وفاته مؤلمة

الرياض / الخليج 365

- أول موقف من الملك وولي عهده تجاه حارس العاهل السعودي منذ مقتله الأحد

- استقبل الملك وولي عهده أسرة الفقيد لتقديم التعازي

- الملك سلمان قال إن الفقيد تفاني في خدمة وطنه مشيدا بإخلاصه

- ولي العهد قال إن وفاة الفقيد مؤلمة على الجميع

- الرواية الرسمية تقول إن حارس الملك قتل إثر خلاف شخصي بسلاح صديقه



استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أسرة حارسه الشخصي اللواء عبد العزيز الفغم، الذي أعلنت السلطات مقتله الأحد على يد أحد أصدقائه إثر خلاف شخصي، بينما قال ولي العهد محمد بن سلمان إن وفاة الفغم "مؤلمة للجميع".

جاء ذلك خلال استقبال الملك وولي العهد لأسرة وذوي الفغم، مقدمين لهم العزاء، في لقاءين منفصلين، الإثنين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتذهب الرواية الرسمية التي أعلنتها شرطة مكة المكرمة، في بيان الأحد، إلى أن الفغم قتل بسلاح صديق له أثناء تواجدهما بمنزل في جدة (غرب)، إثر خلاف شخصي، قبل أن يُقتل الصديق في تبادل لإطلاق نار مع الشرطة.

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ويعد هذا أول موقف من الملك وولي عهده تجاه الحارس منذ مقتله.

ووفق "واس"، أثنى العاهل السعودي في حديث مع أسرة القتيل على "إخلاص الفغم وتفانيه في خدمة وطنه".

من جانبه، أكد ولي العهد أن "وفاة الفقيد مؤلمة على الجميع"، مشيدا بـ"تفانيه وإخلاصه في أداء مهام عمله".

بينما عبرت أسرة الفقيد عن شكرها على تلك المواساة.

وحضر استقبال ولي العهد لأسرة الفقيد، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية.

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