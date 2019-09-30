مدارس "وقف المعارف" التركي تفتتح عامها الدراسي في بغداد

بغداد / الخليج 365

افتتح وقف المعارف التابع لوزارة التعليم التركية، العام الدراسي الجديد في المدارس التي تديرها في العاصمة العراقية بغداد.

وفي هذا الإطار، أقيمت مراسم افتتاح في مدرسة وقف المعارف الدولية بحي زيونة ببغداد، حضرها أمين شيمشك، منسّق وقف المعارف في العراق، والسفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز.

وفي كلمة له خلال مراسم الافتتاح، قال "شيمشك" إنهم يواصلون المشوار التعليمي في العراق للعام الثاني على التوالي.

وأشار إلى النجاحات التي حققتها مدارس وقف المعارف في العام الماضي في عموم العراق.

بدوره، أعرب السفير التركي "يلدز"، عن شكره لأولياء الأمور على إرسال أولادهم إلى مدارس "وقف المعارف".

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وأضاف أن دولة كبيرة مثل تركيا، تقف وراء مدارس وقف المعارف.

وتطرق إلى أن هذه المدارس تقدّم تعليما نوعيا ضمن المعايير الدولية، مضيفا: "أعتبر نفسي أبا فخريا لكل طالب من طلاب هذه المدارس في العراق."

هذا وتوجد 10 مدارس تابعة لوقف المعارف في عموم العراق، يتلقّى التعليم فيها ألفي طالب، 1200 منهم في بغداد، و800 في أربيل.

وأنشأت تركيا في عام 2016 "وقف المعارف"، لتتولى إدارة المدارس في الخارج والتي كانت مرتبطة بمنظمة "غولن"، ولتقوم بإنشاء مدارس ومراكز تعليمية في الخارج.

واستطاع الوقف خلال فترة وجيزة، التواصل مع 70 دولة حول العالم، وأسس فروعا في 34 بلدًا، ويمتلك حاليًا قرابة 100 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية في 20 دولة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.