شكرا لقرائتكم خبر عن هجومان على قاعدة أمريكية وموكب أوروبي في الصومال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هاجمت حركة «الشباب» المتطرفة الاثنين قاعدة جوية أمريكية وموكباً للاتحاد الأوروبي يضم مستشارين عسكريين في هجومين منفصلين في الصومال، على ما أفاد شهود ومسؤول أمني لوكالة فرانس برس.

وقال الشاهد محمد عدن الذي يقيم قرب موقع الهجوم على القاعدة الأمريكية في بليدوغلي: «وقع انفجاران كبيران، الأول أقوى من الثاني. كما حدث تبادل كثيف لإطلاق النار بعد الانفجارين، لكننا لا نعرف التفاصيل».

فيما أكد عمر ابيكار، وهو ضابط صومالي، الهجوم الثاني الذي استهدف في مقديشو موكباً أوروبياً ينقل مستشارين، مشيراً إلى «وقوع ضحايا».

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن عبد الرحمن موسى علي، أحد أفراد الجيش الصومالي القول: «نحن على علم بأن مسلحي الشباب فجروا سيارتين مفخختين عند قاعدة عسكرية أمريكية في منطقة باليدوجلي اليوم».

وأضاف «المسلحون هاجموا القاعدة من جهات مختلفة».

وفي الواقعة الثانية، اصطدم المسلحون بسيارة مفخخة بقافلة تقل مستشارين إيطاليين بالقرب من أكاديمية تدريب عسكرية في مقديشو، بحسب ما قاله أحد رجال الشرطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هجومان على قاعدة أمريكية وموكب أوروبي في الصومال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.