شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان: وقف الدعم الإيراني للحوثي يسهل الحل في اليمن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن الحل في ما يتعلق بالوضع في اليمن سيكون «أسهل» في حالة إيقاف إيران دعمها للميليشيات الحوثية.

وقال ولي العهد السعودي في مقابلة مع برنامج (60 دقيقة) على قناة (سي.بي.إس) الأمريكية بثت الأحد، إن «الحل السياسي سيكون متاحاً وأسهل في حال أوقفت إيران دعمها لميليشيات الحوثي الانقلابية».

ووصف إعلان ميليشيات الحوثي قبل بضعة أيام وقف إطلاق النار من جانبهم بأنه «خطوة إيجابية» للدفع باتجاه حوار سياسي أكثر جدية.

وشدد الأمير محمد بن سلمان على دعم السعودية للتفاوض وإنهاء الحرب في اليمن وتحويل هذه المفاوضات إلى تنفيذ فعلي على أرض الواقع.

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