أزمة طائرات "بوينج ماكس" تكبّد فلاي دبي 196.7 مليون درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقرت عائدات شركة «فلاي دبي» خلال النصف الأول عند 2.8 مليار درهم، في ظل تراجع السعة المقعدية للشركة، مع حظر طائرات «بوينج 737ماكس» عالمياً، لتسجل الشركة خسائر 196.7 مليون درهم.

ونقلت «فلاي دبي» 5 ملايين مسافر، في 6 أشهر، بتراجع 7.5%، جراء تعليق عمل 14 طائرة «بوينج 737 ماكس».

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي للشركة: «كنا متفائلين بحذر في بداية عام 2019، ورأينا نتائج إيجابية مع وصول وجهاتنا إلى مرحلة النضوج، وخلال الأشهر القليلة الأولى من السنة رأينا طلباً قوياً عبر شبكتنا. ومع ذلك، فقد تأثر أداؤنا بشكل كبير بتعليق العمل بطائرات "بوينج 737 ماكس"، ونتائج نصف السنة الخاصة بنا لا تطابق توقعاتنا السابقة من حيث التحسن الملحوظ في الأداء».