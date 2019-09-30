شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات الزعماء يشيعون جاك شيراك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجمع نحو 30 زعيماً أجنبياً، بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الاثنين، لحضور جنازة الرئيس الراحل جاك شيراك الذي توفي الأسبوع الماضي عن عمر 86 عاماً.

وفي كنيسة «سان سولبيس»، انحنى رئيس أساقفة باريس، ميشيل أوبيتيت، أمام تابوت شيراك، الملفوف بالعلم الفرنسي، قبل نقله من القاعة الموجودة خارج الكنيسة، حيث تلقى تحية حشد كبير من المواطنين.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وزوجته بريجيت، قد وصلا قبل قليل، واستقبلا كلود ابنة شيراك، وآخرين مشاركين في الجنازة.

وكان من بين الحضور أيضاً، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، والرؤساء الفرنسيون السابقون فرانسوا هولاند، ونيكولا ساركوزي، وفاليري جيسكار ديستان (93 عاماً).

وانضم رؤساء الدول والحكومات الزائرون إلى شخصيات فرنسية بارزة لحضور مراسم الجنازة، ويستضيف ماكرون الزعماء لاحقاً للغداء في قصر الإليزيه.

وقال قصر الإليزيه: إن من بين الزعماء الآخرين المشاركين في المراسم الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.

وسيدفن شيراك في مقبرة مونبارناس في باريس بجوار ابنته لورانس التي توفيت عام 2016.