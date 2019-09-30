شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله عبدالله يعلن فوزه برئاسة أفغانستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن عبدالله عبدالله، رئيس السلطة التنفيذية في أفغانستان وأبرز منافس للرئيس أشرف غني، اليوم الاثنين فوزه في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت، رغم تواصل عملية فرز الأصوات.

وقال عبدالله في مؤتمر صحفي: «ستعلن لجنة الانتخابات المستقلة النتائج، لكننا حصلنا على غالبية الأصوات. لن تجري جولة ثانية».

وأوضح عبدالله، الذي ترشح للرئاسة للمرة الثالثة بعد خسارته في عامي 2009 و2014، أنّ فريقه «سيشكّل الحكومة الجديدة».

وعلى الفور، اعتبر رئيس لجنة الانتخابات المستقلة حبيب رحمن نانج إعلان عبد الله «سابقًا لأوانه».

وأكّد أنه «ليس من حق أي مرشح إعلان نفسه فائزاً»، وتابع «بموجب القانون، لجنة الانتخابات المستقلة هي التي تعلن هوية الفائز».

ولا يتوقع أن تعلن اللجنة الانتخابية النتائج الأولية قبل 19 أكتوبر.

ودون أن يقدم تفاصيل، أشار عبد الله إلى تقارير ذكرت أنّ «بعض المسؤولين الحكوميين» تدخلوا في العملية الانتخابية.

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