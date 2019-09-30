وزير الخارجية الإماراتي يهنئ اليهود

وهنأ بن زايد اليهود، عبر حسابه على تويتر، باستخدام عبارة عبرية شائعة الاستخدام وكتب: "Shana Tovah"، والتي تعني "عام سعيد"، بحسب شبكة "سي إن إن".
يذكر أن السنة العبرية عادة ما تبدأ في موسم الخريف في نهايات شهر سبتمبر/أيلول أو مع حلول شهر أكتوبر/تشرين الأول أو "تشريه" حسب التقويم العبري، وتضم 12 شهرًا.
وظهر التقويم العبري قبل ميلاد السيد المسيح، إلا أن تصميمه الحديث يرجع إلى سنة 359 للميلاد. ويعتمد في حساباته على خوارزميات وليس استطلاعات فلكية.
في سياق متصل، قالت وسائل إعلام محلية، قبل نحو أسبوع، إن الإمارات العربية المتحدة تعتزم إنشاء أول معبد يهودي في البلاد، ضمن مجمع أديان يتم إقامته في العاصمة أبوظبي، ويحمل المجمع اسم "بيت العائلة الإبراهيمية"، ويحتوي على مسجد وكنيسة سيتم افتتاحهما في 2022.
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