شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن.. المياه تعقد ورشة لتعريف موظفيها بمعايير النزاهة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح نائب أمين عام سلطة المياه الاردنية فراس العزام، ورشة عمل لتعريف مسؤولي قطاع المياه بمعايير النزاهة الوطنية فى تقديم الخدمات للمواطنين بمشاركة مندوب هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور عبدالرحمن مهيدات.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية، اكد العزام أن الهدف من برنامج الورشة الذى ينفذ بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد هو نقل هذه المعايير الى مستويات الموظفين كافة في جميع مرافق المياه خاصة اولئك الذين يتعاملون مع الجمهور بشكل مباشر في جميع مناطق المملكة وتحقيق اعلى درجات العدالة والشفافية ورفع مستوى الخدمة بعدالة ونزاهة وتحقيق رضا المواطنين.

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ولفت العزام إلى أن الورشة ستكرس الشراكة القائمة والفاعلة بين سلطة المياه وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد باعتبارها انموذجاً للشراكات الوطنية قوامها تعميق النزاهة والقضاء على الفساد ، خصوصا وأن سلطة المياه تقدم خدمات بصورة كبيرة وعلى تماس مع المواطنين.

وأشاد مهيدات بالتعاون والانفتاح الكبير من قبل وزارة المياه والري، مؤكدا ان وزارة المياه هي الجهة الوحيدة التي طلبت من الهيئة ارسال ضابط ارتباط فيها لمتابعة تطبيق الوزارة وقطاعاتها المختلفة لقانون النزاهة ومكافحة الفساد ومتابعة كافة الاستفسارات الواردة من الهيئة والموظفين.

وعرض مهيدات معايير النزاهة الخمسة والتي تشمل سيادة القانون، والمساءلة والمحاسبة، والشفافية، والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحوكمة الرشيدة، مؤكدا أن الواسطة والمحسوبية جريمة يعاقب عليها قانون النزاهة ومكافحة الفساد، وقد يتمخض عنها العديد من جرائم الفساد. وقال مهيدات: إن الهيئة تعنى أيضاً بحماية المال العام من أي اعتداء أو تطاول قد يقع عليه، مشددا على أن الهيئة تنطلق في عملها وفقا لما ورد في الورقة النقاشية السادسة وتكريساً لمبدأ سيادة القانون وتنفيذ العديد من الاصلاحات في المؤسسات الحكومية بمختلف قطاعاتها.