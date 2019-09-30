شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: لن نقدم اية تنازلات لامريكا لرفعنا من قائمة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم مجلس السيادة السودانى محمد الفكى، إن بلاده لن تقدم أية تنازلات مقابل رفع الولايات المتحدة الأميركية اسم السودان من قائمة الدول التى تتهمها برعاية الإرهاب.

ووفقا لما نشرته وكالة الانباء الأردنية، اضاف الفكي في مقابلة مع وكالة الاناضول التركية اليوم الاثنين "لم نسمع بأية اشتراطات من الإدارة الأميركية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب". وتابع قوله ان رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك سيتحدث الى كل الدوائر في الادارة الاميركية للوصول الى رؤية متكاملة لمناقشتها مع جميع اطراف الحكومة السودانية مشيرا الى ان السودان دولة حرة مستقلة ولا تفكر الا وفقا لمصالحها.

واشار الفكي الى ان السودان في الفترة الحالية بحاجة ماسة للانفتاح على العالم والاستفادة من المؤسسات الدولية والمراكز العالمية من اجل تمويل الكثير من المشاريع ، والوصول الى مراكز البحوث الدولية اضافة الى السعي لرفع الديون التي وصلت الى اكثر من 45 مليار دولار. موضحا ان كل تلك الامور مرتبطة برفع السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب وهي مسألة حيوية سيبحثها رئيس الحكومة على هامش مشاركته في الجمعية العامة للامم المتحدة.