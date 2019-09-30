أمين منظمة التعاون الإسلامى يعزى إندونيسيا فى ضحايا زلزال مالوكو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، تعازيه ومواساته إلى جمهورية إندونيسيا قيادة وشعبًا، بعد الزلزال المدمر الذى ضرب مقاطعة مالوكو شرقى إندونيسيا أخيراً، وأدى إلى كارثة كبيرة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير العديد من المملكات.
وكما نشرت وكالة الأنباء السعودية، أعرب الأمين العام عن تعاطفه مع أهالي الضحايا سائلاً المولى عزّ وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
وكان الأمين العام قد أرسل برقية تعزية إلى الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، أعرب له فيها عن تعازيه ووقوف المنظمة إلى جانب إندونيسيا في مصابها الجلل.
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