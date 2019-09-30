شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تبدأ الاحتفال بالعام العبرى الجديد.. وتغلق القدس والضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمناسبة احتفال اليهود فى إسرائيل بالعام العبرى الجديد الذى يوافق 5780 حول الجيش الإسرائيلى مناطق بالقدس المحتلة والضفة الغربية لثكنات عسكرية خوفا من تنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين. Advertisements وذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه تم نشر قوات من الشرطة والجيش الإسرائيلى لتأمين الاحتفالات التى ستستمر لمدة اسبوع وستنتهى بصيام يوم عيد الغفران. ويبدأ اليهود احتفالهم برأس السنة بإقامة الصلوات من خلال النفخ فى البوق المصنوع من قرن الكبش حيث يرمز إلى قصة النبي إبراهيم وفدائه بابنه إسحاق، بحسب الرواية اليهودية التى وردت فى عدة مواضع بالعهد القديم.

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