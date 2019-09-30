شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان يزور اثيوبيا منتصف أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزور الدكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان، دولة إثيوبيا 10 أكتوبر المقبل للمشاركة في عيد القوميات الإثيوبية، ومن ثم اجراء لقاءات رسمية مع الجانب الإثيوبى.
وعلى صعيد متصل أبدت الحكومة الاثيوبية استعدادها لاستقبال وفد الدبلوماسية الشعبية السودانية بالتزامن مع زيارة حمدوك لإثيوبيا.
جدير بالذكر أن العاصمة الإثيوبية اديس أبابا استضافت الأسبوع الماضى الملتقي الاقتصادي السوداني الإثيوبي المشترك الذي نظمه مجلس الأعمال السوداني الإثيوبي المشترك.
كما تم تكريم رئيس الوزراء الاثيوبي والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء الاثيوبي السفير محمود درير بجانب السفير الاثيوبي بالخرطوم في حفل بهيج بسفارة السودان بإثيوبيا.
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