خادم الحرمين الشريفين يستقبل أسرة عبد العزيز الفغم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم، أسرة الفقيد اللواء عبد العزيز الفغم، يتقدمهم والده بداح بن عبد الله الفغم.
وكما نشرت وكالة الأنباء السعودية، قد عبر خادم الحرمين الشريفين، عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة وذوى الفقيد اللواء عبدالعزيز الفغم .
وأثنى خادم الحرمين الشريفين، على إخلاص اللواء عبد العزيز الفغم، وتفانيه في خدمة وطنه.
فيما عبر والد وأخوان وإبنا الفقيد عن عظيم شكرهم لخادم الحرمين الشريفين، على مواساته لهم في الفقيد.
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