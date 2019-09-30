شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الأرجنتينية يدين الاعتداء التخريبى فى بقيق وخريص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الأرجنتينية السعودية، دييجو ميسترى، الاعتداء التخريبى على منشأتى النفط فى بقيق وخريص، معربا عن استنكار بلاده قيادة وشعباً لهذا العمل التخريبي الآثم.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، جاء ذلك خلال استقبال نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني في مكتبه بمقر المجلس بالرياض، اليوم، لرئيس لجنة الصداقة البرلمانية الأرجنتينية السعودية دييجو ميستري.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وخاصة في مجال العمل البرلماني.

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حضر الاستقبال عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأرجنتينية المهندس محمد بن حامد النقادي، وسفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة مارسيلو جيلاردوني.

وفي السياق ذاته، عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأرجنتينية، اليوم، في مقر المجلس برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة المهندس محمد بن حامد النقادي اجتماعاً مع رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الأرجنتينية السعودية دييجو ميستري.

وتناول الاجتماع بحث سبل تطوير العلاقات السعودية الأرجنتينية ومد جسور التعاون بينهما في شتى المجالات.