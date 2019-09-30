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شكرا لقرائتكم خبر عن "تشارلى شابلن" و"الزومبى" بملابس ملطخة بالدماء فى استقبال زبائن مطعم فى جدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط موقع شبكة "سي إن إن" فى نسخته العربية الضوء على أحد مطاعم مدينة جدة، حيث تستقبل شخصيات مثل "تشارلى شابلن" و"الزومبى" الزبائن بملابس ملطخة بالدماء، بينما يطغى الرعب على جوانب المطعم.
اجواء المطعم المخيف
وقال بسام العبدالله المشرف العام للمطعم السعودي، لموقع "سى إن إن" بالعربية إنه أراد أن يحصل الزبائن على تجربة فريدة لن يجدوها فى أى مطعم آخر، ففكرة المكان اكبر من مجرد مطمع لتناول الطعام فقط، وإنما تشمل قضاء وقت مميز لن تجده فى مكان آخر.
اجواء المطعم
ويقدم المطعم أطباق أوروبية عصرية مختلفة، ولكن بطريقة مختلفة ومخيفة، كما يقدم العصائر الغربية، أحدها مشروب "كوكتيل" بتركيبة خاصة، يبدو وكأنه مصل من الدماء. وقال العبدالله: "رغم أن مكوناته عادية، إلا أن تركيبته الخاصة تجعله لذيذاً وغريباً".
العاملون فى المطعم
عصير الدم
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