شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مروري في دبي يؤدي إلى وفاة 8 وإصابة 6 أشخاص والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع حادث مروري في ساعات الصباح الباكر اليوم الاثنين على شارع محمد بن زايد بدبي باتجاه الشارقة، قبل مخرج مردف سيتي سنتر في دبي، أدى إلى وفاة 8 وإصابة 6 أشخاص، أربعة منهم إصاباتهم بالغة.

وحسب ما ذكرت شرطة دبي على صفحتها بموقع التواصل «تويتر» وقع الحادث نتيجة اصطدام حافلة صغيرة تقل 14 راكباً بشاحنة. وقالت الشرطة: «وقع الحادث المروري في الساعة 4:54 دقيقة من فجر اليوم نتيجة اصطدام سائق الحافلة من الخلف بشاحنة متوقفة على كتف الطريق».

وأدى ذلك إلى «وفاة سائق الحافلة و 7 من الركاب.. وإصابة 4 ركاب آخرين بإصابات بالغة واثنين حالتهما متوسطة، وتم نقلهم إلى مستشفى راشد وجميعهم من الجنسية الآسيوية».

«وأوضح العقيد فيصل القاسم مدير إدارة الإعلام الأمني، أن أسباب الحادث المروري لم تتضح بعد، وأن التحقيقات لا تزال جارية، مهيباً بأفراد الجمهور أخذ الحيطة والحذر وعدم الانشغال أثناء القيادة، والالتزام بسرعة الطريق، واستخدام الإشارات الضوئية عند تغيير الاتجاه».

ونشرت شرطة دبي صورة للحافلة المنكوبة في الحادث المروري على صفحتها في «تويتر».

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