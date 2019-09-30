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موسكو - سبوتنيك. وقال ميلنيكوف، في مؤتمر صحفي في مبنى المجموعة الإعلامية "روسيا سيفودنيا"، عقب زيارة قام بها الوفد الروسي إلى سوريا: "الشيء الأكثر أهمية الذي تحدثنا عنه هو نية السوريين تدريس اللغة الروسية كلغة أجنبية ثانية، وقد عبر وزير التعليم (السوري) عن هذا الاقتراح. العملية جارية بالفعل. أخبرنا أنه عقد اجتماعا مع وزيرة التعليم (الروسية) أولغا فاسيلييفا، وقد جرى مناقشة هذه المسألة".
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وبدأت وزارة التعليم السورية منذ عدة سنوات بتقديم تعليم اللغة الروسية كلغة أجنبية ثانية في المناهج الدراسية.
وخلال لقاء الرئيس السوري، بشار الأسد، مع رئيس مجموعة الصداقة بين برلماني روسيا وسوريا النائب في مجلس الدوما دميتري سابلين وفي آب/أغسطس من هذا العام، تمت مناقشة اقتراح إنشاء مراكز أو دورات لغوية، نظرا لوجود نقص في الكادر التعليمي والاختصاصيين مقابل الإقبال المتزايد للطلاب السوريين الراغبين في تعلم اللغة الروسية.
كانت هذه تفاصيل خبر سوريا تشهد اهتماما متزايدا بدراسة اللغة الروسية... وموسكو تقدم الدعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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