اعتقال "داعشي" حاول دخول مدينة عراقية منكوبة

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وأعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن مديرية شرطة سنجار التابعة لقيادة شرطة نينوى، وبناءً على معلومات دقيقة تلقي القبض على احد عناصر "داعش" الإرهابي.

وأوضح معن أن العنصر الإرهابي، مطلوب وفق المادة 4 \ 1 إرهاب، والذي كان يعمل في ما يسمى ( بالحسبة ) خلال فترة سيطرة "داعش" على مدينة الموصل، مركز نينوى، شمالي العاصمة بغداد.

ونوه المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية، إلى أن العنصر الإرهابي، قد تم القبض عليه في النقطة الأمنية، عند مدخل سنجار غربي مدينة الموصل.

يذكر أن في الثالث من أغسطس/ آب عام 2014- اجتاح فيه تنظيم "داعش" الإرهابي، قضاء سنجار، والنواحي والقرى التابعة له ونفذ إبادة وجرائم شنيعة بحق المكون الإيزيدي، بقتله الآباء والأبناء والنساء، من كبار السن والشباب والأطفال بعمليات إعدام جماعية ما بين الذبح والرمي بالرصاص ودفنهم في مقابر جماعية لازالت تكتشف حتى الآن، واقتاد النساء والفتيات سبايا وجاريات لعناصره الذين استخدموا شتى أنواع العنف والتعذيب في اغتصابهن دون استثناء حتى للصغيرات بأعمار الثامنة والتاسعة وحتى السابعة والسادسة.

وأعلن العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.