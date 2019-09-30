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رئيس وزراء العراق يكشفها لأول مرة: إيران والسعودية مستعدتان للتفاوض

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© AFP 2019 / ATTA KENARE

وقال عبد المهدي، في تصريحات مع قناة "الجزيرة" الإخبارية بثت اليوم الاثنين: إن "الدول المعنية بأزمة الخليج تتحدث عن مفاوضات.. والسعودية وإيران مستعدتان للتفاوض".

وأضاف: "دول عدة في المنطقة يمكن أن تكون ساحة للحل، والمفاوضات، وبغداد واحدة منها".

وتابع رئيس الوزراء العراقي، أن "الحديث الآن عن كيفية صياغة نهايات لحل أزمة الخليج سيضعنا أمام طريق مسدود"، لافتا "نحن مع أي تحالف لتأمين الخليج شرط أن يضم جميع الدول الخليجية".

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وكان الحكومة الإيرانية أكدت في وقت سابق، صباح اليوم، أن هناك رسائل من الرياض وصلتها، لكنها تريد رسالة علنية يمكن أن تكون إحداها إنهاء الحرب في اليمن".

وقال المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي، ظهر اليوم: "وصلتنا رسائل من ، لكن يجب أن نشاهد رسالة علنية من قبلها، ويمكن أن تكون إحدى رسائل السعودية العلنية هي إنهاء الحرب على اليمن".

وأضاف ربيعي: "لقد طالبنا بإنهاء الحرب على اليمن منذ البداية، ونرى أن الحل هو وقف إطلاق النار"، مشددا "نحن مستعدون للقيام بكل ما نستطيع في هذا الشأن".

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