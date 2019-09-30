- 1/2
- 2/2
© Sputnik . Aleksander Druzhinin
وأضاف رداً على سؤال حول ما إذا كان سيتم مناقشة أخر التطورات في منطقة الخليج: " بالطبع، سيناقش قادة السعودية وروسيا التعاون الثنائي في جميع المجالات".
وأوضح أنه "بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية، سيناقشان [قادة البلدين] قضايا الأمن والتعاون الاقتصادي والتعاون في قطاعي النفط والطاقة".
يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى في وقت سابق، اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تطرق خلاله للمستجدات السياسية والأمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر السفير السعودي لدى موسكو يعلق على موعد زيارة بوتين إلى الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.