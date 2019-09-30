السفير السعودي لدى موسكو يعلق على موعد زيارة بوتين إلى الرياض

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موسكو - سبوتنيك. وقال القرملي لوكالة "سبوتنيك": "الزيارة ستتم بعد أسبوعين تقريبًا ... خلال هذه الفترة".

وأضاف رداً على سؤال حول ما إذا كان سيتم مناقشة أخر التطورات في منطقة الخليج: " بالطبع، سيناقش قادة السعودية وروسيا التعاون الثنائي في جميع المجالات".

وأوضح أنه "بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية، سيناقشان [قادة البلدين] قضايا الأمن والتعاون الاقتصادي والتعاون في قطاعي النفط والطاقة".

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى في وقت سابق، اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تطرق خلاله للمستجدات السياسية والأمنية.