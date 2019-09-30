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السفير السعودي لدى موسكو يعلق على موعد زيارة بوتين إلى الرياض

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© Sputnik . Aleksander Druzhinin

موسكو - سبوتنيك. وقال القرملي لوكالة "سبوتنيك": "الزيارة ستتم بعد أسبوعين تقريبًا ... خلال هذه الفترة".

وأضاف رداً على سؤال حول ما إذا كان سيتم مناقشة أخر التطورات في منطقة الخليج: " بالطبع، سيناقش قادة وروسيا التعاون الثنائي في جميع المجالات".

وأوضح أنه "بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية، سيناقشان [قادة البلدين] قضايا الأمن والتعاون الاقتصادي والتعاون في قطاعي النفط والطاقة".

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى في وقت سابق، اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي ، تطرق خلاله للمستجدات السياسية والأمنية.

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