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عبد الله عبد الله يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية بأفغانستان

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© AP Photo / Rahmat Gul

كابول - سبوتنيك. وقال عبد الله، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "في الوضع الراهن الانتخابات لن تذهب إلى جولة الإعادة وفريقنا سيشكل الحكومة المقبلة".

وأضاف: "بعض المسؤولين الحكوميين تدخلوا في الانتخابات وسيتم ملاحقتهم".

وكان الأمين العام لمفوضية الانتخابات الأفغانية عبد الرحمن نانغ قال خلال مؤتمر صحافي، في وقت سابق: "لا يملك أي من المرشحين إعلان فوزه في الانتخابات، ووحدها المفوضية تملك صلاحية ذلك".

ودعا الرئيس الأفغاني المنتهية ولايته، أشرف غني، يوم السبت الماضي، حركة طالبان لوقف الحرب مع استمرار الاعتداءات تزامنا مع إجراء الانتخابات الرئاسية.

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وقال غني في خطاب للشعب الأفغاني: "اليوم جميعنا لبى دعوة نظامنا الجمهوري وذهبنا إلى صناديق الاقتراع، والقوات الأمنية وفرت الأرضية اللازمة لمشاركة الناس في العملية الانتخابية".

وأجريت انتخابات الرئاسة الأفغانية وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث يتولى 72 ألف رجل أمن تامين الانتخابات.

ويحق لأكثر من تسعة ملايين ناخب التصويت بالانتخابات الرئاسية التي أجريت وسط انتشار للآلاف من أفراد الأمن في أقاليم البلاد الأربعة والثلاثين لحماية مراكز الاقتراع.

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