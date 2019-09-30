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وأكد منير، في تصريحات لراديو "سبوتنيك" أن المظاهرات انتشرت في عدد من البلدات، وقام فيها بعض المحتجين بحرق صور لرئيس الحكومة سعد الحريري في طرابلس، على حد قوله.
© AP Photo / Hussein Malla
وحتى الآن وفق حديث منير لم ترد الحكومة على هذه التظاهرات، بل إنها أصيبت بارتباك وصدمة، وهو ما ظهر على سبيل المثال في تحميل رئيس الجمهورية وزير المال وحاكم مصرف لبنان المسؤولية عن تردي الأوضاع الاقتصادية ثم عاد لينفي هذا الاتهام، كما أشار منير إلى نزاع خفي غير معلن بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
وتجمع، أمس الأحد، حشد من المواطنين اللبنانيين في ساحتي الشهداء ورياض الصلح في بيروت، تلبية لدعوات أطلقها نشطاء التواصل الاجتماعي رافضة للأزمات الاقتصادية التي يعيشها لبنان، وخصوصا أزمة الدولار.
كانت هذه تفاصيل خبر محلل سياسي: المظاهرات في لبنان ذات مطالب اقتصادية أخذت طابعا سياسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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