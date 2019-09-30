تشهد الدورة التاسعة والثلاثون لمعرض "جيتكس دبي للتقنية لعام 2019" إطلاق نسخة تطبيق البريد الإلكتروني المصري Dmail وذلك في الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حيث سيتم إطلاقه في الشرق الأوسط ودول المنطقة العربية.
وسخر العديد من مستخدمي مواقع التواصل من الاسم بمقارنته مع تطبيق البريد الشهير "gmail"، فقال أحدهم: "ديميل دمال ملوش مثال" في إشارة ربما إلى لهجة جنوبية تستبدل حرف الدال بالجيم.
وقال مستخدم آخر: "ديميل النسخة الفلاحي من الجي ميل"، فيما تداول كثيرون صورة معدلة من محرك البحث الشهير "google" وغيروا الاسم ليصبح "doodle".
وتعتمد خدمة تطبيق البريد الإلكتروني المصري الجديد على تقنية "بلوك تشين" حيث تعمل على تأمين المراسلات السرية والعمل على تشفيرها لأعلى درجة وذلك بين المرسل والمستقبل.
ويسمح التطبيق الجديد بتشفير وتأمين الرسائل بين المرسل والمستقبل لأى طرف ثالث، يأتي ذلك بجانب تخزين محتويات الرسائل لحماية خصوصية العملاء.
وحصل تطبيق البريد الإلكتروني على المركز الأول للشهر الرابع على التوالي خلال شهر سبتمبر 2019، وسط منافسة قوية تضم أكثر من 200 تطبيق حول العالم في مسابقة دولية نظمتها شركة "بلوك ستيك".
كانت هذه تفاصيل خبر مصر... إطلاق بريد إلكتروني باسم "ديميل" يواجه سخرية على مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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