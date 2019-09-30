الملك سلمان يستقبل أسرة اللواء عبد العزيز الفغم









اسماء السيد - جدة: استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، أسرة اللواء الراحل عبد العزيز الفغم، يتقدمهم والده بداح بن عبد الله الفغم.

وعبر الملك سلمان، عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد.

وأثنى العاهل السعودي على إخلاص اللواء عبد العزيز الفغم، وتفانيه في خدمة وطنه.

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من جهته، عبر والد وإخوة وابنا الفقيد، عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين على مواساته لهم في الفقيد.

كما استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أسرة وذوي الفغم، مقدماً لهم خالص العزاء والمواساة.

وأكد ولي العهد أن وفاة الفغم مؤلمة للجميع، منوهاً بتفانيه وإخلاصه في أداء مهام عمله.

وأعرب والد وذوو وإخوان وابنا الفقيد عن عظيم تقديرهم لما عبر عنه ولي العهد من مشاعر طيبة ومواساته لهم في الفقيد.