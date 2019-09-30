- 1/3
- 2/3
- 3/3
اسماء السيد - جدة: استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، أسرة اللواء الراحل عبد العزيز الفغم، يتقدمهم والده بداح بن عبد الله الفغم.
وعبر الملك سلمان، عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد.
وأثنى العاهل السعودي على إخلاص اللواء عبد العزيز الفغم، وتفانيه في خدمة وطنه.
من جهته، عبر والد وإخوة وابنا الفقيد، عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين على مواساته لهم في الفقيد.
كما استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أسرة وذوي الفغم، مقدماً لهم خالص العزاء والمواساة.
وأكد ولي العهد أن وفاة الفغم مؤلمة للجميع، منوهاً بتفانيه وإخلاصه في أداء مهام عمله.
وأعرب والد وذوو وإخوان وابنا الفقيد عن عظيم تقديرهم لما عبر عنه ولي العهد من مشاعر طيبة ومواساته لهم في الفقيد.
كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان يستقبل أسرة اللواء عبد العزيز الفغم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.