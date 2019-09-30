اسماء السيد - صنعاء: أطلق اليمنيون الحوثيون الإثنين سراح 290 أسيرا لديهم، بحسب ما أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان، بينهم 42 ناجيا من قصف استهدف مركز احتجاز في الشهر الماضي.
ورحب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث في بيان بمبادرة المتمردين التي تأتي في اطار تنفيذ بنود اتفاقات السلام التي تم التوصل إليها في السويد في العام الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يطلقون سراح 290 أسيرًا بشكل "احادي الجانب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.