الحوثيون يطلقون سراح 290 أسيرًا بشكل "احادي الجانب"









اسماء السيد - صنعاء: أطلق اليمنيون الحوثيون الإثنين سراح 290 أسيرا لديهم، بحسب ما أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان، بينهم 42 ناجيا من قصف استهدف مركز احتجاز في الشهر الماضي.

ورحب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث في بيان بمبادرة المتمردين التي تأتي في اطار تنفيذ بنود اتفاقات السلام التي تم التوصل إليها في السويد في العام الماضي.