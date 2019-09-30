دبي - بواسطة محمد فارس © ليالينا هاتف HUAWEI Mate 30 Pro يتربع على عرش التصوير الفوتوغرافي كملك جديد

الكاميرا السينمائية بمستشعر الصورة SuperSensing المبتكرة تحقق المركز الأول في اختبارات موقع DxOMark بفضل الأداء المتفوق للكاميرا وتحقيقها أعلى النقاط في فئة الصورة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 سبتمبر، 2019: أعلنت شركة هواوي عن أن نظام الكاميرا المتفوق في الهاتف HUAWEI Mate 30 Pro حقق المركز الأول في اختبارات الموقع DxOMark، إذ سجلت خاصية الكاميرا السينمائية بمستشعر الصورة SuperSensing المبتكرة في الهاتف نتيجة بلغت 121 نقطة، متفوقاً بأربع نقاط عن المركز الثاني الذي بلغت 117 نقطة ، علماً أن الكاميرا سجلت أيضاً أعلى معدل في فئة الصورة بلغت 131 نقطة، وبهذا يرفع هاتف HUAWEI Mate 30 Pro سقف المنافسة ويتربع ملكاً على عرش التصوير الفوتوغرافي بكاميرات الهواتف الذكية.

ويشتهر الموقع DxOMark بأنه متخصص في التصوير الفوتوغرافي ويجري باستمرار تقييمات شاملة لجودة الصور التي تلتقطها كاميرات الهواتف الذكية، وأعلن مؤخراً بأن نظام الكاميرا الرباعية التي يمتاز بها الهاتف HUAWEI Mate 30 Pro، والتي تتضمن كاميرا سينمائية بمستشعر الصورة SuperSensing قد جاء في المركز الأول، الأمر الذي يعزز سمعة العلامة التجارية ويؤكد على مكانة هواتفها الذكية وتربعها كملك للتصوير الفوتوغرافي بتلك الأجهزة.

وجاء في تعليق موقع DxOMark: "حقق هاتف Huawei Mate 30 Pro مجموعاً بلغ 121 نقطة في نظام اختبارات DxOMark فاحتل المركز الأول في تصنيفنا لكاميرات الهواتف الذكية. وجاءت هذه النتيجة بفضل المجموع الاستثنائي للنقاط الذي حققه في فئة الصورة والذي بلغ 131 نقطة، متفوقاً بخمس نقاط عن الفائز السابق.

© layalina هاتف HUAWEI Mate 30 Pro يتربع على عرش التصوير الفوتوغرافي كملك جديد

ويتضمن الهاتف HUAWEI Mate 30 Pro كاميرا رباعية مذهلة مؤلفة من نظام كاميرا بمستشعر الصورة SuperSensing بدقة 40 ميجابكسل وكاميرا سيمنائية بدقة 40 ميجابكسل وكاميرا للتصوير البعيد بدقة 8 ميجابكسلtelephoto وكاميرا ثلاثية الابعاد بمستشعر لعمق الصورة.

ويتألف نظام الكاميرا المزدوجة السينمائية بمستشعر الصورة SuperSensing من كاميرتين رئيستين قادرتان على التقاط لقطات ليلية بزاوية تصوير عريضة جدا، والصور بزاوية التصوير العريضة جدًا مع ألوان ذات نطاق ديناميكي عاليHDR+ ولقطات الصور الشخصية البورتريه بمؤثرات بوكيه.

© layalina هاتف HUAWEI Mate 30 Pro يتربع على عرش التصوير الفوتوغرافي كملك جديد

وصممت الكاميرا بمستشعر الصورة SuperSensing بدقة 40 المزودة بمجموعة ألوانRYYB لجذب نسبة إضاءة أكثر ليتيح لهاتف HUAWEI Mate 30 Pro التقاط الصور بوضوح بالغ وتفاصيل دقيقة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة جداً. وحين يضاف إلى ذلك قدرات معالج إشارة الصورة ISP 5.0 ينتج الهاتف الصور ومقاطع الفيديو بأعلى جودة متوفرة في الهواتف الذكية اليوم.

الهاتف الذكي Huawei’s Mate 30 Pro قادر أيضاً على تصوير الفيديو بمستوى سينمائي الطابع، فكاميرته السينمائية تتضمن حساساً ضوئياً ضخماً من مقاس 1/1.54 بوصة ذو حساسية قصوى عالية تبلغ 51200 وفق معيار ISO. ويتيح هذا تسجيل بسرعة بطيئة جداً للأحداث السريعة بمعدل إطارات عال يبلغ 7680 إطاراً في الثانية وبجودة 4K بزاوية تصوير عريضة جداً في بيئات الإضاءة الخافتة بطريقة التصوير المتقطع (تايم لابس).

منذ إطلاق سلسلة Mate 30 في وقت سابق من سبتمبر، أعادت هواوي تقديم معايير جديدة لقدرات الهاتف الذكي وحفزت المستهلكين على إعادة التفكير بقدرات التصوير الفوتوغرافي والفيديو في الهواتف الذكية.

لمزيد من المعلومات عن اختبارات DxOMark، تفضل بزيارة www.dxomark.com -انتهى-

نبذة عن مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين

تعد مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين واحدة من ثلاث مجموعات أعمال منضوية تحت مظلة شركة هواوي، وتوفر مجموعة متنوعة من المنتجات بما فيها أجهزة الهواتف النقالة، والاكسسوارات الرقمية، والأجهزة اللوحية، والحواسيب المحمولة. وتتوافر منتجات وخدمات هواوي في أكثر من 170 بلداً، وتستخدم من قبل ثلث سكان العالم. وفي عام 2018، حلت المجموعة في المرتبة الثانية في العالم من ناحية حجم شحنات الهواتف النقالة.

احتلت هواوي في العام 2019، المرتبة 47 ضمن قائمة ’براندز‘ لأفضل 100 علامة تجارية عالمية، والمرتبة 79 في قائمة ’العلامات التجارية الأكثر قيمة في عام 2018 والتي أصدرتها مجلة ’فوربس‘.

وباعتبارها مجموعة رائدة في تكنولوجيا المعلومات، تخصص هواوي قسماً كبيراً من ايرادات مبيعاتها السنوية لجهود الأبحاث والتطوير، وأنشأت 14 مركزاً للبحوث في جميع أنحاء العالم. ومنها مركز هواوي لأبحاث الجماليات في باريس. وأنشأت هواوي مركزاً جديداً للأبحاث والتطوير في ’مختبر ماكس بيريك للابتكار‘ في مدينة فِتسلار في ألمانيا، وفيه تتعاون هواوي وشركة لايكا في مجال الأبحاث التقنية لتطوير كاميرات الأجهزة النقالة وجودة الصور. ***

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