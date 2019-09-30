شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاد الإسلامي تدين بشدة سماح قطر لوفد إسرائيلي بالمشاركة فى بطولة رياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بشدة السماح بمشاركة وفد رياضي صهيوني في قطر، ورفع علم الاحتلال الصهيوني في الألعاب الرياضية التي تستضيفها الدوحة.

واكدت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في بيان صحفي لها اليوم الاثنين أن ما يرتكبه الاحتلال من عدوان وجرائم بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكاته بحق الأسرى الأبطال وتدنيسه للمسجد الأقصى والمقدسات وحصار غزة والتهويد والاستيطان في القدس والضفة، يفرض على كافة الدول العربية والاسلامية وكل الأحرار مقاطعة وعزل هذا الاحتلال الاٍرهابي.

واوضحت حركة الجهاد الإسلامي أن الانتخابات الصهيونية الأخيرة كشفت عن الحقد الصهيوني الطافح تجاه العرب وكانت التصريحات العنصرية لقادة الأحزاب الصهيونية على اختلافها دليلا على حجم الكراهية والعداء للعرب. ما يستدعي قوة موقف عربي في العمل على فضح وعزل هذا الاحتلال وتعزيز حركات المقاطعة الدولية.

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وطالبت حركة الجهاد بوقف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني التزاما بالثوابت القومية العربية ، وحماية لحقوقنا وإسنادا لقضايانا وفي مقدمتها قضية فلسطين المركزية.