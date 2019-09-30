شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الأعمال السعودى يبحث فى أوزبكستان الفرص الاستثمارية المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت اليوم زيارة وفد من قطاع الأعمال السعودى إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، لبحث الفرص الاستثمارية ومستقبل التبادل التجارى بين المملكة وجمهورية أوزبكستان بما يخدم أهداف وتوجهات المملكة فى تعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية مع الدول الصديقة والشقيقة.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، تأتي هذه الزيارة الرسمية بتنظيم من الهيئة العامة للاستثمار، وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبمشاركة مجلس الغرف السعودية، ومجموعة من الشركات الوطنية الرائدة، وعدد من رجال الأعمال السعوديين.

وسيتضمن البرنامج، زيارات الوفد السعودي لعدد من المناطق والمدن الأوزبكية "العاصمة طشقند، ولاية نماجان"، بهدف اللقاء بنظرائهم من أصحاب الأعمال الاوزبكيين، وتعزيز سبل التعاون واكتشاف الفرص الاستثمارية، والتي تشمل عدداً من القطاعات مثل، الطاقة والغاز، البتروكيماويات، الزراعة والصناعات الغذائية، صناعة القطن والنسيج، المقاولات، السياحة، التكنولوجيا، التعدين.