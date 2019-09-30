شكرا لقرائتكم خبر عن الصليب الأحمر: جماعة الحوثى أفرجت عن 290 سجينا يمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن جماعة الحوثى اليمنية أفرجت عن 290 سجينا يمنيا فى تحرك من جانب واحد اليوم الاثنين. وأضافت فى بيان مقتضب أن من بينهم 42 نجوا من هجوم على مركز احتجاز في ذمار هذا الشهر.

ومن جانبه، رحب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث بعرض تقدمت به جماعة الحوثى اليمنية للإفراج عن عدد من السجناء من جانب واحد، وعبر عن أمله فى أن يؤدى ذلك إلى مزيد من التقدم فيما يتعلق باتفاق لتبادل الأسرى.

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