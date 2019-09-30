شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السعودية لدى تركيا يستقبل السفير العراقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل سفير المملكة العربية السعودية، لدى تركيا المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجى، في مكتبه بمقر السفارة في أنقرة، اليوم، سفير جمهورية العراق لدى تركيا حسن الجنابي.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية واستعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والعلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق الشقيقة وسبل تعزيزها.