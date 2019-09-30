شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات والاتحاد الأوروبى يؤكدان حرصهما على تعزيز التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الدولة الإماراتى زكى أنور نسيبة، ضرورة مواصلة تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبى فى المجالات الثقافية بما يسهم فى دعم علاقات التعاون الوثيقة على كل الأصعدة.

جاء ذلك خلال استقباله بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية، اليوم الاثنين، سفير الاتحاد الأوروبى الجديد لدى الإمارات أندريا ماتيو فونتانا بمناسبة توليه مهام عمله، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

من جانبه، أعرب السفير أندريا فونتانا عن سعادته بالعمل ممثلا للاتحاد الأوروبى فى دولة الإمارات، مؤكدا حرص الاتحاد الأوروبى واهتمامه بتعزيز أواصر الصداقة مع الدولة فى المجالات الثقافية والدبلوماسية والسياسية.