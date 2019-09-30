شكرا لقرائتكم خبر عن صور نادرة.. هكذا عاش "اللواء عبد العزيز الفغم" حارس الملوك بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشأ حارس الملوك، اللواء عبد العزيز الفغم، حارس الملك محمد سلمان، الذى رحل عن عالمنا أمس وسط ذهول السعوديين وجميع الأوساط، بعد تعرضه للقتل إثر خلاف شخصي مع أحد أصدقائه، فى عائلة عسكرية.





وفقا لتقرير نشره موقع العربية، كانت البداية عندما لازم اللواء بداح الفغم، والد الحارس الشهيد، الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، فى بلدة السعيرة.

حصل اللواء عبد العزيز الفغم على الثانوية عام 1971، بتقدير ممتاز، والتحق بكلية الملك خالد العسكرية التابعة للحرس الوطني الذي يعمل فيه والده.

أنهى الفغم دراسته العسكرية في الكلية عام 1410هـ قبيل اندلاع أزمة الخليج، وانخرط في العمل العسكري إبان الأزمة، وتم تعينه فى اللواء الخاص بالحرس الوطني، وتدرج في العمل حتى أصبح حارساً شخصيا للملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز.

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وبرز الفغم كحارس خاص للملك عبدالله، ثم أصبح حارساً خاصا للملك سلمان بن عبد العزيز بعد دمج اللواء الخاص بالحرس الملكي، وبرز الفغم وأصبح أحد أشهر الحراس الشخصيين في العالم.





جوانب إنسانية كثيرة يذكرها أصدقاء اللواء الفغم عنه، إلى جانب قوة شخصيته التي لا تلين وهو يسير خلف الملك سلمان في جميع المحافل، ولم يغب فيها يوماً واحداً.

وترك الفغم 3 من الأبناء: عبدالله أكبرهم ، وهو يدرس في المستوى الجامعي، ونواف في المرحلة الثانوية، وابنته الصغيرة ريما التي لم تتجاوز الثلاث سنوات.



