شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اليمنى يبحث مع السفير الأمريكى تطورات الأوضاع فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، اليوم الاثنين، مع السفير الأمريكى لدى اليمن كريستوفر هنزل، تطورات الأوضاع فى اليمن، إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجدد الرئيس هادى - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - التزام الحكومة الشرعية بالسلام الذى قدمت من أجله التنازلات والمرتكز على المرجعيات الثلاث المتمثلة فى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطنى والقرارات الأممية ذات الصلة وفى مقدمتها القرار رقم "2216".

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وأشار الرئيس اليمنى مجددا إلى تحذيراته المبكرة من الخطر والأطماع الإيرانية عبر أدواتها الانقلابية المختلفة على اليمن والمنطقة من خلال كلمة له فى هذا الصدد فى عام 2012، مثمنا جهود الولايات المتحدة لليمن ومسارات السلام، مشيدا بالتعاون المشترك فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بين البلدين.

من جانبه، أعرب السفير الأمريكى عن سعادته باللقاء الذى يأتى فى إطار التشاور والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين،مؤكدا دعم بلاده لليمن ووحدته وقيادته الشرعية حتى تحقيق كافة تطلعات وخيارات الشعب اليمنى فى الأمن والاستقرار والسلام.