شكرا لقرائتكم خبر عن عام 2018 الأعلى فى زواج الكويتيين بغير كويتيات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت إحصائيات وزارة العدل الكويتية الخاصة بالزواج خلال السنوات الخمس الماضية أن عام 2018، هو الأعلى فى عدد زواج المواطنين الكويتيين بغير كويتيات.
وأوضحت الإحصائيات أن العام الماضى شهد 2500 حالة زواج لكويتيين بغير كويتيات، مقابل 2253 حالة فى عام 2017، و2316 عام 2016، و2306 عام 2015، و2276 عام 2014، مشيرة إلى أن إجمالى حالات زواج المواطنين الكويتيين من غير الكويتيات بلغت خلال الفترة من 2014 إلى 2019 نحو 11 ألفا و651 حالة زواج.
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