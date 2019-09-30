شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين.. القائد العام يستقبل كبير مستشارى الدفاع للشرق الأوسط بالمملكة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، القائد العام لقوة دفاع البحرين، فى القيادة العامة صباح اليوم، الفريق سير جون لوريمر، كبير مستشاري الدفاع للشرق الأوسط بالمملكة المتحدة، وذلك بحضور الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء البحرينية، رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بكبير مستشاري الدفاع للشرق الأوسط بالمملكة المتحدة، مشيداً بعلاقات الصداقة التاريخية والمتميزة التي تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة والتي لها جذور تاريخية متينة، منوهاً بالتعاون القائم بين البلدين الصديقين في شتى المجالات ومنها ما يتعلق بتبادل الخبرات والتعاون في المجال العسكري.

حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، واللواء الركن بحري يوسف أحمد مال الله مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين، والمقدم بحرى PAUL A WINDSAR الملحق العسكرى البريطانى لدى مملكة البحرين وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.