شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. إسرائيل تنتهى من بناء 43 كم من جدار حول قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي تقريراً مصحوباً بالصور حول قيام وزارة الدفاع الإسرائيلية ببناء جدار حول قطاع غزة ، حيث تم الانتهاء من بناء 43 كم من أصل 60 كم ، من المزمع الانتهاء منه بداية العام المقبل.



الجدار حول القطاع

وأكدت القناة أنه يعمل يومياً فى بناء الجدار 1400 عامل منهم 500 عامل أجنبى ، ولم توضح القناة عمق الجدار ، ويتكون الجدار من شقين الشق السفلى هو من الأسمنت الصلب و مزود بمجسات للتحذير من الأنفاق، وجدار عال من الفولاذ فوق الأرض بارتفاع 6 أمتار.

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جدار غزة

وأوضحت القناة أنه منذ البدء بإنشاء الجدار اكتشف الجيش نحو 17 نفقًا عابرًا للحدود، مشيرة إلى أن الهدف من بناء الجدار هو حماية أمن إسرائيل من عمليات التسلل عبر قطاع غزة ومن هجمات الفلسطينيين.



صورة ضوئية من التقرير

جدير بالذكر أن وزير الدفاع السابق أفيجدور ليبرمان وقع في يناير من العام الماضي، على قرار بتخصيص 3 مليارات شيكل لصالح مشروع إنشاء الجدار حول قطاع غزة، بعد أشهر من الجدل بشأن كيفية رصد الميزانية.