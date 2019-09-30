شكرا لقرائتكم خبر عن "التربية والتعليم" الأردنية تؤكد تعرض طلبة للطرد من المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكدت وزارة التربية والتعليم الأردنية، أنها تلقت عددا كبيرا من الاتصالات من مواطنين وأولياء أمور طلبة من مختلف مناطق المملكة، يشكون فيها طرد أبنائهم من المدارس صباح اليوم الإثنين.

وقالت الوزارة في بيان صحفى، انه وبحسب اولياء امور، فان عددا من المعلمين في مدارس حكومية بالمملكة، عمدوا إلى طرد اعداد من الطلبة بعد أن حضروا لمدارسهم صباح اليوم، وطلبوا منهم العودة إلى منازلهم.

وأعلنت الوزارة تخصيص خط ساخن لاستقبال ملاحظات وشكاوى أولياء الأمور والمواطنين على الرقم (06/5699916)، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.