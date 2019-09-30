تركي آل الشيخ يوجه بالتواصل مع الفائز بـ 3 مليون جنيه

طالب المستشار تركى آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسبانى ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بتواصل الفائز بملغ ثلاثة ملايين جنيه، بعد توقعه الصحيح لنتيجة مباراة ألميريا وقادش في دور الدرجة الثانية الإسباني، عبر الصفحة الرسمية.

وقام تركى آل الشيخ بنشر صورة للفائز عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلق عليها قائلا: "ألف مبروك، فزت بالثلاثة مليون جنيه لمسابقة توقع مباراة ألميريا وقادش، تواصل معنا".

يذكر قد أعلن آل الشيخ عن جائزة مالية ضخمة للفائز في مسابقة التوقعات الأسبوعية.

Advertisements

وقرر جائزة قدرها 3 ملايين جنيه لصاحب التوقع الصحيح لمباراة فريقه في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

ويطرح تركي آل الشيخ مسابقة أسبوعية بجوائز مختلفة، وتشمل توقعات نتيجة مباريات نادي آلميرا الإسباني الذي يمتلكه.

Advertisements