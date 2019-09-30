العراق.. افتتاح منفذ القائم الحدودي مع سوريا

الأنبار(العراق)/سليمان القبيسي/الاناضول

افتتح مدير عام المنافذ الحدودية كاظم العقابي، اليوم الإثنين، منفذ القائم الحدودي مع سوريا، بعد ست سنوات من إغلاقه بسبب احتلاله وتخريبه من قبل تنظيم داعش الإرهابي.

ووافق رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على فتح المعبر، في وقت أكد العقابي "جاهزية المنفذ لمرور المسافرين وأيضا للتبادل التجاري".

وقال عضو مجلس محافظة الأنبار فرحان محمد للأناضول، أن "منفذ القائم الحدودي العراقي مع سوريا 360 كم غرب الرمادي (مركز محافظة نينوى)، تم افتتاحه بعد ست سنوات من احتلاله من قبل داعش في عام 2014".

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وأضاف محمد، أن "المنفذ تم افتتاحه أمام الحركة التجارية والمسافرين بعد إعادة تأهيله".

ومنفذ القائم الذي يقابله البوكمال في الجانب السوري، سيطر عليه داعش عام 2014، فيما قام التنظيم آنذاك بتفجير جميع البنى التحتية فيه.

واستعادت الحكومة العراقية في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2017 بلدة القائم الواقعة في محافظة الأنبار غرب البلاد من تنظيم داعش.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.