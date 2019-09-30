في قرار نهائي.. القضاء التونسي يرفض جميع الطعون بنتائج الرئاسية

تونس / عادل الثابتي / الخليج 365

رفض القضاء التونسي، الإثنين، وبشكل نهائي، جميع الطعون المقدمة في نتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية المقامة قبل أسبوعين.

وفي تصريح للأناضول، قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية بتونس، عماد الغابري، إن "المحكمة رفضت كل الطعون المقدمة في نتائج الدول الأول للانتخابات الرئاسية المبكرة".

وأضاف الغابري أن "الجلسة العامة القضائية للمحكمة أصدرت أحكامها في الطعون الاستئنافية لنتائج الانتخابات الرئاسية المبكرة بالرفض".

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والخميس، تلقت المحكمة الإدارية 5 ملفات طعن بالاستئناف، ضد نتائج الدور الأول للرئاسيات، بعدما رفضت المحكمة الإثنين الماضي الطعون التي تقدم بها 6 مرشحين خاسرين.

والسبت الماضي، قال فاروق بوعسكر عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، للأناضول، إن "إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المبكرة سيكون في 13 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل"، محذرا من وقوع "إشكالات" بسبب استمرار توقيف المرشح نبيل القروي.

وجرى الدور الأول للرئاسيات في 15 سبتمبر/أيلول الجاري، وشهد عبور كل من المرشحين قيس سعيد (مستقل) بنسبة 18.4 بالمئة من الأصوات، ونبيل القروي (حزب "قلب تونس") بـ 15.58 بالمئة، إلى الدور الثاني.

وفي 23 أغسطس/ آب الماضي، أوقف القروي على خلفية شكوى ضده تقدمت بها منظمة "أنا يقظ" المحلية (مستقلة)، تتهمه فيها بـ "الفساد"، وهو ما ينفيه على لسان محاميه.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.