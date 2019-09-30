اشتية: عباس سيأمر ببدء التشاور لإجراء انتخابات

رام الله / لبابة ذوقان/ الخليج 365

قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيطلب من رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر التوجه إلى قطاع غزة، للبدء بعملية التشاور حول عملية الانتخابات، وإنجازها.

وأضاف اشتية في كلمته بمستهل اجتماع الحكومة في مدينة رام الله، الإثنين، أن الحكومة ستكون جاهزة لتنفيذ قرار عباس، حال إصدار مرسوم بإجراء الانتخابات العامة.

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وتابع:" نحن في ظرف أشد ما نكون فيه بحاجة إلى وحدتنا الوطنية، لمواجهة هذه المرحلة الخطرة التي تعيشها قضيتنا الفلسطينية، وهناك من يريد لقضيتنا أن تعود سنوات للخلف، وإلى مرحلة ما قبل أوسلو، ونحن نريد أن نحافظ على انجازاتنا الوطنية".

وقال:" إذا كانت اتفاقات المصالحة لم يتم تنفيذها، فنحن بحاجة كبرى إلى الاحتكام للشعب الفلسطيني، لنعيد وهج الديمقراطية للمؤسسة الفلسطينية، وليبقى الشعب الفلسطيني دائما هو الحكم في أية خلاف".

والخميس، أعلن الرئيس محمود عباس، خلال كلمته أمام الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أنه سيدعو إلى انتخابات عامة في الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس، عند عودته لأرض الوطن.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.