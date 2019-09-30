ارتفاع تحويلات الوافدين في قطر 3.1 بالمائة بالنصف الأول 2019

محمد إبراهيم / الخليج 365

أظهرت بيانات رسمية، الإثنين، ارتفاع تحويلات الوافدين من قطر بنسبة 3.14 بالمئة خلال النصف الأول 2019، على أساس سنوي.

وذكرت بيانات مصرف قطر المركزي، أن تحويلات الوافدين ارتفعت إلى 21.64 مليار ريال (5.98 مليارات دولار) خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو/ حزيران الماضي.

وحسب البيانات، سجلت تحويلات العاملين نحو 20.98 مليار ريال (5.79 مليارات دولار) في الفترة المماثلة من 2018.

Advertisements

وتوزعت التحويلات بين 11.092 مليار ريال (3.06 مليارات دولار) بالربع الثاني من العام، إضافة إلى 10.548 مليار ريال (2.91 مليار دولار) في الربع الأول 2019.

وكانت تحويلات العاملين الوافدين في قطر، تراجعت بنسبة 9.4 بالمئة في العام الماضي، إلى 11.5 مليار دولار، من 12.7 مليار دولار في 2017.

ويزيد عدد الوافدين في قطر عن 2.1 مليون نسمة، من قرابة 100 جنسية حول العالم، ويمثلون 88 بالمئة من التركيبة السكانية في البلاد، معظمهم من جنسيات آسيوية.

وأمام الوفرة الكبيرة في أعداد العمال والموظفين الوافدين، نشطت سوق التحويلات المالية من الدوحة إلى كامل أنحاء الدول، وخاصة من خلال شركات الصرافة العاملة وعددها 20 شركة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.