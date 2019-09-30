تعرف على مواصفات أحدث شاحنات شيفروليه "سيلفادور"

الإثنين 30 سبتمبر 2019

شاحنات شيفروليه سيلفادور

كتب متابعات_الخليج 365

ضمن مشاركتها بمعرض "ستيت فير" بولاية تكساس الأمريكية أزاحت شركة شيفروليه الستار عن النسخة الخاصة الجديدة من شاحنتها المميزة "سيلفادور"، والتي تطرحها باسم "ميد نايت".



ونشر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية من هذه النسخة الخاصة من شاحنة "سيلفادور"، التي ذكر أنها ستطرح فقط باللون الأسود.

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وأضافت شركة شيفروليه إلى نسخة "ميد نايت" الجديدة من "سيلفادور" قدرات التنقل بالمناطق الوعرة، عبر إضافة تقنية Z71 ، التي تزيد من عزم المحرك خارج الطرق الممهدة، بالإضافة إلى العجلات الضخمة للشاحنة التي يبلغ قياسها 18 بوصة.

وتعمل الشاحنة بمحرك من فئة V8 بسعة 6.2 لتر، وينتج قوة 420 حصانا مع عزم دوران 624 نيوتن متر، ويدعم المحرك ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ10 سرعات.

وتطرح الشركة نسخة "ميد نايت" الخاصة من شيفروليه للبيع رسميا بداية من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، على أن تكشف عن تكلفتها الرسمية بالتزامن مع طرحها.