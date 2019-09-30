ما هي الأسباب وراء آلام مفصل الكتف؟

الإثنين 30 سبتمبر 2019

التهاب المفاصل

كتب متابعات_الخليج 365

الكتف هو عبارة عن مفصل كروي حرّ الحركة، وهو في الواقع مجموعة من المفاصل والأوتار والعضلات التي تعمل معاً لتسمح بمساحة واسعة لحركة الذراع.



ويربط مفصل الكتف الذراع مع الجذع، ويتكون من 3 عظام، هي الترقوة ولوح الكتف والجزء العلوي من عظمة العضد.

ويقول الدكتور عمرو رأفت، استشاري علاج آلام العمود الفقري والمفاصل والأعصاب: "يحدث الألم عند القيام بحركات المفصل التي تتطلب رفع الذراع فوق مستوى الرأس أو جانباً أو عند القيام بالأنشطة الرياضية التي تتطلب حركة الذراع فوق مستوى الرأس، وقد يحدث الألم عند إخفاض مستوى الكتف من وضعية مرتفعة".

كما يحدث الألم أيضا في المنطقة الأمامية من الكتف، وقد يمتد إلى الجزء الجانبي من الذراع ويتوقف في المنطقة التي تسبق المرفق، وقد يصبح الذراع متحجراً عند الحركة أو الرفع ويصبح من الصعب وضع الذراع على الظهر مما قد يصل لدرجة فقدان القدرة على الحركة في الكتف.

ويشير الدكتور عمرو رأفت إلى أسباب آلام مفصل الكتف وهي:

1• التهابات الأوتار، وعادة ما تكون أوتار الكفة المدورة الأربعة وأحد أوتار العضلة ذات الأوتار العضدية.

2• الالتهاب الكيسي.

3• مفصل الكتف المتجمد.

4• خشونة والتهابات أحد المفاصل الدقيقة.

5• الضغط على جذور الأعصاب الموجودة بالرقبة.

6• الإصابات أو الكسور.

7• التهاب المفاصل الروماتويدي.

عوامل مساعدة

وحذر رأفت من بعض العوامل التي تساعد على حدوث آلام مفصل الكتف، ومنها:

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8• ممارسة الرياضات التي تتطلب حركة الذراع المتكررة فوق مستوى الرأس مثل (التنس والبيسبول، والسباحة ورفع الأثقال).

9• الحرف التي تتطلب استخدام الذراع لساعات طويلة ورفعها فوق مستوى الرأس.

10• الإبقاء على الذراع في الوضعية نفسها لفترات طويلة مثل: العمل على الكمبيوتر.

11• السقوط على الذراع، وهي ممدودة أو عند القيام بحركة مفاجئة عند محاولة رفع شيء ثقيل.

12• متلازمة الاصطدام في الكفة المدورة، ففي مرحلة متقدمة قد يتمزق الوتر.

13• النوم على الذراع نفسها بشكل مستمر.

14• سوء وضعية الجسم أثناء الجلوس والوقوف لعدة سنوات.

15• ضعف في الأوتار مع التقدم بالسن.

16• التهاب أوتار الكفة المدورة.

العلاج

ويفضل استشاري علاج آلام العمود الفقري والمفاصل والأعصاب، استخدام أحدث التقنيات التداخلية لعلاج آلام العمود الفقري وخشونة المفاصل والتهاب الأعصاب دون جراحة من خلال الآتي:

• حقن الـ"بي أر بي" أو ما يسمى بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية، باستخدام الموجات فوق الصوتية والتي تحقق نتائج جيدة، وتستخدم في علاج التهاب الأوتار التي تحرك الكتف أو متلازمة التهاب الأوتار، وكذلك التهاب العضلة ذات الرأسين.

• تقنيات الهيالورونيك الحيوية بالموجات فوق الصوتية لأوتار العضلات.

• التردد الحراري النابض والذي يعتبر إحدى التقنيات الحديثة لعلاج آلام مفصل الكتف.

• التدخل بمناظير المفاصل أو الجراحة، في الحالات التي تحتاج إلى توسيع القناة التي تجرى منها الأوتار أو ترقيع الأوتار المقطوعة.