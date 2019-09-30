مواصفات قياسية لأيقونة شيفروليه الرياضة

الإثنين 30 سبتمبر 2019

شيفروليه الرياضة

كتب متابعات_الخليج 365

قبل طرحها بأيام، نشرت مواقع مختصة بشؤون السيارات فيديوهات ومعلومات عن مواصفات عن أيقونة شيفروليه الرياضية Corvette Stingray.



وتأتي السيارة بتصميم جديد وتقنيات جديدة، ومن المفترض أن تطرح رسميا في الأسواق 2 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بسعر 59.9 ألف دولار فقط.

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ووفقا للفيديوهات المسربة زودت "شيفروليه" طرازها الرياضي الجديد بهيكل انسيابي جذاب، عليه شبك أمامي عريض وفتحات هوائية كبيرة تزيد من ثباتها خلال السرعات الفائقة.

وتم صنع محرك السيارة من تركيبة خاصة من المعدن وألياف الكربون المتينة والخفيفة، وجاء بـ8 أسطوانات، وسعة 6.2 لتر، وعزم 390 حصانا، ليعمل مع علبة سرعة أوتوماتيكية بـ8 مراحل على زيادة سرعة المركبة من 0 إلى 100 كلم/ساعة في أقل من 3 ثوان.

وحصل طراز Corvette Stingray على قمرة بتصميم لم تشهده أي سيارة أخرى من قبل، حيث زودت هذه القمرة بمقاعد رياضية مميزة، ولوحة أزرار موضوعة على يمين السائق، وشاشتين كبيرتين قبالة مقعده.